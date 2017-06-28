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В Ниноцминдском районе 71-летний мужчина убил свою жену
28.06.2017 10:35
В селе Каурма Ниноцминдского района 71-летний мужчина убил свою жену. Случай произошел вчера. По имеющейся информации, мужчина нанес жене ранение из холодного оружия в область шеи.
Полиция задержала обвиняемого в убийстве жены мужчину «по горячим следам».
Как сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел, начато следствие по статье 11-108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство в семье.
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