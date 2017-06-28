Самолет рейса Москва-Батуми осуществил экстренную посадку в Минводах

28.06.2017 10:57 Самолет «Airbus 320» авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Батуми (Грузия) произвел экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод, передает «Интерфакс».



Посадка в Ставропольском крае совершена по технической причине. Авиакомпания приняла решение о задержке вылета в Батуми до момента устранения причины неисправности. Авиаперевозчик выслал за пассажирами другой лайнер.



На борту самолета находились 156 пассажиров и 6 членов экипажа. В настоящее время они уже благополучно доставлены в Батуми на другом самолете.

















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