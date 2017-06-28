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ДТП в Рустави: погибла женщина, ее внучка пострадала
28.06.2017 14:01
В Рустави легковой автомобиль сбил 13-летнюю девочку с бабушкой, женщина скончалась.
Авария произошла минувшей ночью на улице Леонидзе, когда женщина с внучкой переходили дорогу. Их доставили в больницу, но спасти женщину не удалось. Состояние здоровья девочки, получившей множественные телесные повреждения, удовлетворительное.
Водитель с места ДТП скрылся.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".
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