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ДТП в Рустави: погибла женщина, ее внучка пострадала


28.06.2017   14:01
В Рустави легковой автомобиль сбил 13-летнюю девочку с бабушкой, женщина скончалась.

Авария произошла минувшей ночью на улице Леонидзе, когда женщина с внучкой переходили дорогу. Их доставили в больницу, но спасти женщину не удалось. Состояние здоровья девочки, получившей множественные телесные повреждения, удовлетворительное.

Водитель с места ДТП скрылся.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".






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