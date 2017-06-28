В ЗаГЭСе обвалилась прилегающая к мосту территория

28.06.2017 17:26 Левый флигель недавно помпезно открытого ЗаГЭСского моста провалился, из-за чего передвижение автомашин односторонне ограничено. На месте происшествия соответствующие службы проводят работы по укреплению моста, сообщают грузинские СМИ.



По словам местных жителей, мост провалился несколько дней назад. Причиной они считают халатное отношение строительной компании к делу. Они требуют от мэрии Тбилиси, своевременно починить мост.



Между тем, в мэрии Тбилиси заявляют, что информация, распространенная об обрушении моста Загеси, является ложной, мост технически вполне исправный.



"Подчеркиваем, что распространенная информация об обрушении моста Загеси является ложью, мост технически вполне исправный, дорожное движение идет в обычном режиме, соблюдаются меры безопасности.



Через некоторое время с завершения строительства моста Загеси от сильного дождя и обильных осадков была повреждена проезжая часть подъездной дороги к мосту, а не сам мост. В частности, селевые потоки пробили дамбу, и земля сползла. Исходя из выше изложенного, на данном этапе идет строительство опорной стены на поврежденном участке подъездной дороги к мосту, что является сопутствующим процессом работ.



Призываем все политические партии не вводить общество в заблуждение, и не вести избирательную кампанию путем поставки ложной информации населению"- заявляют в мэрии.





Строительная работа моста Загеси в Глданском районе завершилась в марте. Новый мост был построен с 50-летним сроком эксплуатации.

















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