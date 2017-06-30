Прокуратура предъявила обвинения стрелявшему в щенков в Рустави

30.06.2017 12:52 Районная прокуратура Рустави предъявила официальные обвинения жителю города, который в течение двух дней стрелял в щенков собаки из пневматического оружия.



Обвинения были предъявлены по первой части 259 статьи УК Грузии — «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года.



Согласно данным следствия, некий Р.М. стрелял в щенков 25 и 27 июня. В результате, один щенок был ранен, а второй погиб.



Прокуратура уже обратилась к суду и требует избрать для обвиняемого меру пресечения в виде штрафа в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов).



Расследование дела продолжается.



Это уже второй случай жестокого обращения с животными в городе Рустави за последний период. На прошлой неделе прокуратура Грузии предъявила обвинение еще одному местному жителю, который во дворе жилого дома на улице Бериташвили несколько раз ударил собаку палкой с гвоздем. Животное погибло от мучений.



"Новости-Грузия"











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