Магистральный водопровод поврежден в ходе ремонтных работ на улице Пекина в Тбилиси

30.06.2017 17:27 Полная замена подземных коммуникаций, которая уже две недели проводится на улице Пекина – одной из самых больших в Тбилиси, не обошлась без аварий.



Как сообщают представители мэрии и компании водоснабжения, во время строительных работ лопнула магистральная труба водопровода на углу улиц Пекина и Сабурталинской. Вырвавшаяся из-под земли вода затопила три близлежащих магазина.



Кроме того, из-за аварии вода жителям улицы Пекина подается с ограничениями. На восстановление водоснабжения понадобится около 12 часов.



Прибывший на место происшествия вице-мэр столицы Лаша Абашидзе заявил, что к этому времени проводится подсчет нанесенного ущерба и его полностью возместят пострадавшим владельцам затопленных помещений.



«Исходя из тех работ, которые проводятся на улице Пекина – как вы знаете, тут проходит полная реабилитация подземных коммуникаций, произошло повреждение, треснула труба объемом в 400 сантиметров и вытекла вода. К сожалению, были повреждены три магазина. Максимум в течение 12 часов произойдет полное восстановление. К сожалению, магазины повреждены, но мы обеспечим, чтобы повреждения абсолютно полностью были восстановлены», — сказал Абашидзе.



Директор оперативного управления водораспределительной компании «Georgian Water and Power» Мамука Кикалишвили также подтвердил, что снабжение жителей улицы Пекина водой будет восстановлено в течение 12 часов.



По его словам, после аварии представители компании в срочном порядке перекрыли воду и сделали все возможное, чтобы вода не затопила и другие нижние этажи на улице.



Как уже сообщалось, на реабилитацию улицы Пекина в Сабурталинском районе Тбилиси из городского бюджета будет потрачено 3 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов).



Капитальный ремонт на улице Пекина не проводился уже 60 лет. Это одна из самых перегруженных и густонаселенных улиц столицы, движение по которой в настоящее время частично перекрыто.



Городские власти планируют до середины сентября завершить масштабные работы по обновлению и замене подземных коммуникаций, а также дорожного покрытия.



Новый асфальт на Пекина будет укладывать грузинская компания Black Sea Group, а реабилитация двухкилометрового магистрального водопровода поручена компании GWP.



"Новости-Грузия"











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