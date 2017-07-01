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В результате аварии в Тбилиси перевернулось маршрутное такси


01.07.2017   13:12
В результате аварии у ресторана «Астория» в тбилисском районе в Ортачала перевернулось маршрутное такси. ДТП произошло сегодня утром около 08:00. Столкнулись автомобиль марки BMW и маршрутное такси №161. На месте были мобилизованы патрульные и спасательные экипажи, а также скорая медицинская помощь.

Как сообщают в компании «Тбилисский микроавтобус», в результате происшествия пострадали 8 человек, 5 из них уже выписаны домой, а 3 остаются в больнице, однако у них отмечаются легкие повреждения. В компании полагают, что пострадавшие будут выписаны до конца дня.

Как заявляют в МВД, расследование по делу начало по первой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью).






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