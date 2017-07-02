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Синоптики обещают в Грузии жару до +40


02.07.2017   14:18
Синоптики прогнозируют жару в Грузии — температура воздуха в воскресенье и в понедельник в западной части страны может повыситься до 38 градусов тепла, а в восточной — до плюс 40 градусов.

«Самая высокая температура воздуха 2-3 июня была зафиксирована в 2005 году в Западной Грузии в Мартвили 42 градусов, в Восточной – в 1991 году 38,5 градусов в Гардабани, а в Тбилиси — в 1991 году 36,5 градусов» — отмечают в Национальном агентстве окружающей среды.
Что касается более детального прогноза.

В воскресенье в Западной Грузии без осадков. Сила ветра в некоторых районах может усилиться до 17-22 метров в секунду. В низине ожидается плюс 34-39 градусов, а в высокогорье 28-33 градусов тепла.

В Восточной Грузии в основном без осадков, временами переменная облачность. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду. В низине 32-37 градусов, а в высокогорье – 23-28 выше нуля.

В Тбилиси без осадков. Ветер в течение дня будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха повыситься до 36 градусов тепла.

В понедельник как в Западной, так и в Восточной Грузии будет без осадков. Сила ветра в западной части страны может усилиться до 17-22 метров в секунду, а в восточной составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 22-27 градусов тепла, а днем — 35-40. В высокогорье ночью будет 11-16 градусов, а днем — 30-35.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 18-23 градусов тепла, а днем – 34-39. В высокогорье ночью будет 10-15 градусов, а днем – 20-25.

В Тбилиси без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью будет плюс 21, а днем — 37 градусов тепла.

"Новости-Грузия"





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