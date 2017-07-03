В результате пожара в Тбилиси сгорело 2300 кв.м. площади

03.07.2017 10:33 В результате пожара на рынке Элиава сгорело 2300 квадратных метров, - об этом заявил на месте происшествия минувшей ночью заместитель главы Агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии Давид Гелашвили. По его информации, на данном этапе опасности распространения пожара нет.



«Горели шины и краски. Что касается причин и ущерба, на данном этапе я об этом ничего сказать не могу», - заявил Гелашвили.



По его информации, пожарно-спасательные бригады прибыли на место через 3-4 минуты после поступления вызова. На локализации пожара работали 150 спасателей.















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