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МВД начало расследование по факту пожара на рынке стройматериалов в Тбилиси


03.07.2017   10:38
Министерство внутренних дел начало расследование по факту пожара на «рынке Элиава» - самом крупном рынке стройматериалов в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении МВД. Как поясняют в ведомстве, управление детективов департамента полиции начало следствие по делу по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшие значительный ущерб.

В МВД также отмечают, что на данный момент пожар локализован и ведутся ликвидационные работы. Как поясняют в ведомстве, на месте происшествия работали около 30 пожарно-спасательных групп и до 150 пожарных-спасателей.

«В Центр оперативного управления неотложной помощью «112» поступило сообщение о том, что на территории т.н. рынка Элиава горит несколько магазинов с автозапчастями. Сразу после получения сообщения, пожарно-спасательные группы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями оперативно выехали на место происшествия. Над тушением пожара, распространившегося на 2500 кв. м., работали около 30 пожарно-спасательных групп и до 150 пожарных-спасателей.

В результате оперативного реагирования сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями пожар был локализован. Сейчас ведутся ликвидационные работы.

Следствие по факту управление детективов департамента полиции МВД начало по статье 187 УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.






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