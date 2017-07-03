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Бывших сотрудников ДКБ признали виновными в распространении скрытых записей
03.07.2017 11:47
Суд признал виновными бывших высокопоставленных сотрудников Департамента конституционной безопасности (ДКБ), обвиняемых в получении-хранении скрытых кадров, отображающих личную жизнь.
Приговор огласила судья Лиана Оркодашвили.
Из 6 обвиняемых по делу суд оправдал лишь одного, Гиглу Шиошвили. Обвиняемые по делу Реваз Шиукашвили и Ираклий Кипшидзе были задержаны прямо в зале суда. Еще двое обвиняемых находятся в розыске. Один из них уже находится в заключении.
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