Бывших сотрудников ДКБ признали виновными в распространении скрытых записей

03.07.2017 11:47 Суд признал виновными бывших высокопоставленных сотрудников Департамента конституционной безопасности (ДКБ), обвиняемых в получении-хранении скрытых кадров, отображающих личную жизнь.



Приговор огласила судья Лиана Оркодашвили.



Из 6 обвиняемых по делу суд оправдал лишь одного, Гиглу Шиошвили. Обвиняемые по делу Реваз Шиукашвили и Ираклий Кипшидзе были задержаны прямо в зале суда. Еще двое обвиняемых находятся в розыске. Один из них уже находится в заключении.















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