В 2014-2016 гг в Тбилиси в среднем происходило 19 ограблений и краж в день

03.07.2017 17:50 Согласно статистике, опубликованной на веб-странице Объединения журналистов-следователей, выясняется, что в период с 2014 года по ноябрь 2016 года включительно по количеству зарегистрированных грабежей и краж, совершенных в Тбилиси, в среднем происходило 19-20 ограблений и краж в день.



Согласно информации, с 2014 года по ноябрь 2016 года в Тбилиси было зарегистрировано 512 факта грабежа (статья 179 УК), из них раскрыты 354, то есть 60%.



В течение двух лет больше всего ограбления, 163 факта, зафиксировано в Исани-Самгорском районе, а больше всего дел по кражам раскрыло Управление Старого Тбилиси.



В 2014-2016 годы в Тбилиси зарегистрировано 13 219 фактов кражи (статья 177 УК), из них раскрыто 5 969 случая, то есть 45%.



















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