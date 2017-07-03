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Туалеты лишь 46,5% населения Грузии подсоединены к сети канализации
03.07.2017 19:29
Отчет Грузстат явствует о том, что только у 1,73 миллиона граждан Грузии есть доступ к канализационной системе.
В результате исследования Грузстат, в 2016 году работой водоснабжения в Грузии занимались 18 предприятий, общий объем воды, которую они поставляли для внутренних хозяйств, составил 207,9 миллиона кубических метров.
По состоянию на 31 декабря 2016 года к системе водоснабжения были присоединены более чем 2,27 миллионов человек, что составляет 61,0% населения Грузии. Количество населения, подсоединенного к сети водоотвода (канализации) составило 1,73 миллиона (46,5%), а численность населения, присоединенного к очистительному сооружению сточной воды – 1,26 миллионов (34%).
Статистика не представлена в региональном разрезе, однако предположительно показатель доступности к канализации в городах гораздо больше показателей в регионах.
По сообщению Forbes, самый низкий доступ к канализации зафиксирован в бедных странах Африки, где он ниже 15%. Например, в Нигерии этот показатель составляет 10%, а в Южном Судане 6%.
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