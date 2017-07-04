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В некоторых районах Грузии температура может подняться до 40 градусов
04.07.2017 10:30
В отдельных районах Грузии максимальная температура воздуха может составить 40°С. Информацию об ожидаемой погоде распространяет Национальное агентство окружающей среды.
«До 5 июля на территории Грузии сохраняется жаркая погода без осадков. В отдельных районах максимальная температура может отмечаться в пределах 40°», - говорится в информации, распространенной Национальным агентством окружающей среды.
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