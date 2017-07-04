В некоторых районах Грузии температура может подняться до 40 градусов

04.07.2017 10:30 В отдельных районах Грузии максимальная температура воздуха может составить 40°С. Информацию об ожидаемой погоде распространяет Национальное агентство окружающей среды.



«До 5 июля на территории Грузии сохраняется жаркая погода без осадков. В отдельных районах максимальная температура может отмечаться в пределах 40°», - говорится в информации, распространенной Национальным агентством окружающей среды.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

