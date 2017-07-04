В Грузии задержан реализатор безакцизного виски

04.07.2017 13:18 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии по обвинению в хранении, перевозке и реализации безакцизных алкогольных напитков задержали одного человека.



Следствие утверждает, что мужчина занимался сбытом виски. При обыске автомобиля задержанного, представители органов правопорядка изъяли 69 бутылок Jameson и Jack Daniel`s.



Уголовное дело возбуждено по статье «выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки», что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.



Это четвертый по счету случай реализации и перевозки безакцизных алкогольных напитков в текущем году. В январе этого года сотрудники Следственной службы задержали одного человека за сбыт безакцизного коньяка марки «David». В марте представители органов правопорядка Грузии задержали двух человек за реализацию коньяка Hennessy X.O. В том же месяце в Грузии задержали одного человека по обвинению в перевозке безакцизных спиртных напитков разных наименований.















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