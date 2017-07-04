5-8 июля в некоторых районах Грузии ожидается град, сильный ветер, а на море – шторм

04.07.2017 16:11 5-8 июля в некоторых районах Грузии ожидается град, сильный ветер, а на море – шторм 5-8 июля на территории всей Грузии станет прохладнее.



По информации Национального агентства окружающей среды, с конца дня 4 июля с северо-западного направления Черного моря ожидается распространение холодных воздушных масс, что значительно снизит температуру воздуха в прибрежной полосе и вызовет ветер, временами сильный, а также на море – шторм, грозы и осадки.



С 5 по 8 июля включительно на всей территории из-за распространения холодных воздушных масс станет прохладнее, ожидаются осадки (преимущественно в Западной Грузии) местами сильные, грозы, сильный ветер западного направления, в Восточной Грузии – местами град.















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