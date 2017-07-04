Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

5-8 июля в некоторых районах Грузии ожидается град, сильный ветер, а на море – шторм


04.07.2017   16:11
5-8 июля в некоторых районах Грузии ожидается град, сильный ветер, а на море – шторм 5-8 июля на территории всей Грузии станет прохладнее.

По информации Национального агентства окружающей среды, с конца дня 4 июля с северо-западного направления Черного моря ожидается распространение холодных воздушных масс, что значительно снизит температуру воздуха в прибрежной полосе и вызовет ветер, временами сильный, а также на море – шторм, грозы и осадки.

С 5 по 8 июля включительно на всей территории из-за распространения холодных воздушных масс станет прохладнее, ожидаются осадки (преимущественно в Западной Грузии) местами сильные, грозы, сильный ветер западного направления, в Восточной Грузии – местами град.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия будет искать газ и нефть в Черном море
В 1-м полугодии инфляция в Грузии составила 3,9%
С 1 июля в Грузии вступили в силу регуляции на молочные продукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
В Сухуми скончался Марадона
Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
В Абхазии продолжают убивать
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на Трампа в урегулировании карабахского конфликта
Грузию посетили три миллиона иностранцев
В Чехии убит азербайджанский бизнесмен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна