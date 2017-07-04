В Грузии все чаще стали гореть рынки и ярмарки

04.07.2017 20:58 В Грузии за последние 5 лет, по официальной версии «из-з неосторожности», сгорело несколько торговых объектов.



Почти всегда основной причиной пожаров называлась неисправная проводка, однако при этом как правило, всегда были подозрения по поводу того, что на самом деле имел место поджог.



Пожары, произошедшие в 2012-2017 годах - сгоревшие торговые центры и рынки:



1. Рынок "Лило" - сгорел 17 ноября 2012 года

2. Торговый центр "Саба"- сгорел 26 февраля 2013 года

3. "Европарк" – сгорел 17 июля 2013 года

4. Рынок Сенаки – сгорел 25 августа 2014 года

5. "Цыганский рынок" – сгорел 16 сентября 2014 года

6. Рынок "Хопа" – сгорел 7 декабря 2014 года

7. Рынок "Элиава"- сгорел 27 декабря 2014 года

8. Рынок "Исани" – сгорел 21 января 2015 года

9. Рынок "Элиава"- частично сгорел 4 августа 2015 года

10. "Черный" рынок - сгорел 2 августа 2016 года

11. "Детский мир"- сгорел 29 января 2017 года

12. Рынок "Элиава"- сгорел 2 июля 2017 года. Сгорело 2 300 квадратных метров площади.



















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