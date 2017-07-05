Молодые супруги скончались в Тбилиси от утечки газа

05.07.2017 10:47 На улице Чубинашвили в Тбилиси скончались молодые супруги, предположительно, в результате утечки природного газа из водонагревателя



Соседи узнали о факте после того, как дом одного из них начала заливать вода из квартиры погибших. Позже они выяснили, что супруги скончались.



В связи со случившимся сообщение в Центр скорой медицинской помощи поступило на рассвете. Пришедшая на место бригада медиков обнаружила супругов погибшими















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