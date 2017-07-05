В посольстве США в Грузии пропали 159 700 долларов

05.07.2017 11:16 Из посольства США, находящегося в Тбилиси, пропали 159 700 долларов. Информацию об этом распространил Общественный вещатель Грузии (ОВГ).



Согласно следственному отчету, опубликованному офисом генерального инспектора Государственного департамента США, выясняется, что с 2010 по 2014 год сотрудник, или сотрудники посольства незаконно присвоили наличные денежные средства, и стерли соответствующие данные из системы.



Несмотря на то, что Госдеп США выявил факт мошенничества, виновник не найдет, поскольку данные стерты.



Финансовые нарушения были выявлены аудитом, проведенным в январе 2015 года. Согласно аудиту, в 2010 году потерялись 8 700 долларов, в 2011 году 38 900 долларов, в 2012 году 46 100 долларов, в 2013 году 44 200 долларов, а в 2014 году 21 800 долларов.



Согласно отчету, следствие выявило дефект в бухгалтерской программной системе, посредством которого было осуществлено мошенничество. Инициатором изучения дела была Ассоциация занятых посольства Тбилиси.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

