В пригороде Тбилиси горит мусоросвалка

05.07.2017 12:41 В Лило, пригороде Тбилиси, горит мусоросвалка. Пострадавших нет. На месте мобилизованы 5 пожарно-спасательных бригад, однако тушению пожара мешает сильный ветер.



По имеющейся информации, огонь распространен на площади в 1,5 гектара. Пожар не угрожает населению.



Как сообщают в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, некоторое время назад в центр 112 поступило сообщение о том, что на свалке в Лило горят твердые отходы.



«Сразу по получению сообщения на место оперативно выехали наши пожарно-спасательные группы. На месте находятся 5 пожарных бригад, и ведется ликвидация пожара», - сообщили в агентстве.















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