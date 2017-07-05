|
В пригороде Тбилиси горит мусоросвалка
05.07.2017 12:41
В Лило, пригороде Тбилиси, горит мусоросвалка. Пострадавших нет. На месте мобилизованы 5 пожарно-спасательных бригад, однако тушению пожара мешает сильный ветер.
По имеющейся информации, огонь распространен на площади в 1,5 гектара. Пожар не угрожает населению.
Как сообщают в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, некоторое время назад в центр 112 поступило сообщение о том, что на свалке в Лило горят твердые отходы.
«Сразу по получению сообщения на место оперативно выехали наши пожарно-спасательные группы. На месте находятся 5 пожарных бригад, и ведется ликвидация пожара», - сообщили в агентстве.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна