Авиарейс из Кутаиси в Мемминген отложен из-за погодных условий

05.07.2017 13:36 Аэропорт Кутаиси распространил заявление в связи с отложенным полетом в Берлин. В заявлении сказано, что из-за плохой погоды рейс "Wizz Air" Мемминген-Кутаиси сел в Международном аэропорте Тбилиси.



Следовательно, в аэропорту заявили, что борт самолета находится в столице, и поэтому не был выполнен рейс в Берлин.



"Рейс авиакомпании "Wizz Air" (W66409) Мемминген-Кутаиси из-за непогоды сел в Международном аэропорте Тбилиси. Часть пассажиров осталась в Тбилиси, часть на автобусе отправилась в Кутаиси.



Рейс Кутаиси-Берлин (W66407) не был выполнен, поскольку борт находился в Тбилиси.



Пассажиры, зарегистрированные на рейс Кутаиси-Берлин, перераспределены в гостиницы.



В связи с этим авиарейсом мы ждем решения авиакомпании "Wizz Air", и сразу же, как только получим информацию, вы узнаете посредством нашей страницы.



Все остальные рейсы будут выполнены в запланированное время"- говорится в заявлении.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

