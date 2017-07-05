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Авиарейс из Кутаиси в Мемминген отложен из-за погодных условий


05.07.2017   13:36
Аэропорт Кутаиси распространил заявление в связи с отложенным полетом в Берлин. В заявлении сказано, что из-за плохой погоды рейс "Wizz Air" Мемминген-Кутаиси сел в Международном аэропорте Тбилиси.

Следовательно, в аэропорту заявили, что борт самолета находится в столице, и поэтому не был выполнен рейс в Берлин.

"Рейс авиакомпании "Wizz Air" (W66409) Мемминген-Кутаиси из-за непогоды сел в Международном аэропорте Тбилиси. Часть пассажиров осталась в Тбилиси, часть на автобусе отправилась в Кутаиси.

Рейс Кутаиси-Берлин (W66407) не был выполнен, поскольку борт находился в Тбилиси.

Пассажиры, зарегистрированные на рейс Кутаиси-Берлин, перераспределены в гостиницы.

В связи с этим авиарейсом мы ждем решения авиакомпании "Wizz Air", и сразу же, как только получим информацию, вы узнаете посредством нашей страницы.

Все остальные рейсы будут выполнены в запланированное время"- говорится в заявлении.







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