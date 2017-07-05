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Грузинские спасатели спасли сегодня 23 человека
05.07.2017 23:13
19 граждан Грузии и 4 иностранных туриста были спасены сегодня грузинскими спасателями.
Как сообщает Агентство управления чрезвычайными ситуациями, в течение 9 часов были спасены 23 человека.
Спасательные операции были проведены в Казбеги, Душети, Чхороцку, Цхалтубо, Батуми и Кобулети.
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