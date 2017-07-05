Грузинские спасатели спасли сегодня 23 человека

05.07.2017 23:13 19 граждан Грузии и 4 иностранных туриста были спасены сегодня грузинскими спасателями.



Как сообщает Агентство управления чрезвычайными ситуациями, в течение 9 часов были спасены 23 человека.



Спасательные операции были проведены в Казбеги, Душети, Чхороцку, Цхалтубо, Батуми и Кобулети.















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