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В морской акватории Гонио ищут 25-летнего мужчину


06.07.2017   11:01
В Гонио в море ведутся поиски 25-летнего мужчины. По имеющейся информации, молодой мужчина зашел вечером в море и пропал.

Параллельно, уже третий день продолжаются поиски 45-летнего мужчины в море в Батуми. Он зашел в море вечером 3 июля.

Примечательно, что вчера спасателям удалось спасли 10 человек.






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