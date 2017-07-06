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В морской акватории Гонио ищут 25-летнего мужчину
06.07.2017 11:01
В Гонио в море ведутся поиски 25-летнего мужчины. По имеющейся информации, молодой мужчина зашел вечером в море и пропал.
Параллельно, уже третий день продолжаются поиски 45-летнего мужчины в море в Батуми. Он зашел в море вечером 3 июля.
Примечательно, что вчера спасателям удалось спасли 10 человек.
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