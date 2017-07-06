В Тбилисское море сорвалась автомашина - двое погибли

06.07.2017 14:13 Прошлой ночью в Тбилисское море сорвался автомобиль. Спасатели смогли спасти двоих пассажиров, а двое уже были мертвы. В Агентстве управления чрезвычайных ситуаций заявили "Табуле", что трупов из моря достали водолазы.



В агентстве заявили, что пострадавших доставили в больницу. По их же сообщению, трупы перевезли в прозектуру.



По информации Министерства внутренних дел, ведется следствие по части 7 статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, и повлекшим уничтожение жизни двух или более людей.

















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