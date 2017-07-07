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Спасатели нашли в море тело 25-летнего мужчины
07.07.2017 11:04
Сотрудники спасательной службы сегодня утром в Гонио нашли тело пропавшего в море 25-летнего мужчины.
Поиски мужчины велись на протяжении двух дней.
Параллельно продолжаются поиски 45-летнего мужчины, который вошел в море 3 дня назад около Башни алфавита.
Следствие по факту МВД Грузии начало по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
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