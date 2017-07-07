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В Грузии потерялись девять туристов
07.07.2017 17:15
Почти сутки продолжается операция по поиску группы туристов, потерявшихся в высокогорном регионе Хевсурети после ухудшения погодных условий, сообщает телеканал «Рустави 2».
Согласно распространившейся информации, ищут пятерых американских путешественников.
Туристы связались со спасательными службами накануне вечером, попросив о помощи. Проблемы у путешественников возникли после того, как поднялся уровень воды в реке Аргун.
Сильные дожди в Хевсурети продолжаются вторые сутки. Из-за непогоды на участок автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили сошел оползень — движение для всех видов транспорта в настоящее запрещено. Дорога связывает с внешним миром ущелья Мигмахеви, Архоти и Шатили.
Еще четверо туристов, по данным «Рустави 2», пропали 5 июля в Каспском районе.
В последний раз их видели в селе Гостибе. Туристы сами связались со спасателями, однако позже контакт с ними был потерян.
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