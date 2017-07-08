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Проливные дожди нанесли ущерб районам Западной Грузии
08.07.2017 12:16
В центре оперативного управления Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в связи с фактами затопления в результате сильного дождя всего зафиксировано 17 уведомлений, сообщают в МВД.
«В регионах Самегрело-Земо Сванетии (Хоби) и Рача-Лечхуми (Они) из-за поднятия уровня воды в реках, водных потоков и сильного дождя, затопило первые этажи домов и дворы.
Спасательные группы МВД на все сообщения без исключения отреагировали незамедлительно. Они в непрерывном режиме осуществляют работы по откачке воды и помогают местным жителям в перенесении бытовых вещей в безопасное место.
7 июля текущего года, в 18:16, в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями поступило уведомление о том, что 65-летний мужчина вошел в реку Абашисцкали, чтобы вывести крупнорогатый скот. Пожарно-спасательная группа на месте происшествия была уже в 18:50. Через 6 минут после несчастного случая спасатели и ныряльщики МВД извлекли труп мужчины с 10-метровой глубины.
В связи с этим фактом в Мартвильском районном управлении департамента полиции Самегрело-Земо Сванети МВД ведется расследование по статье 115 УК Грузии», - отмечается в информации МВД.
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