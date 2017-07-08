На автомагистрали Тбилиси - Красный мост перевернулась машина

08.07.2017 15:26 На автомагистрали Тбилиси-Рустави-Красный мост произошло дорожно-транспортное происшествие.



Водитель автомобиля марки «Жигули» не смог совладать с управлением, машина съехала с проезжей части и перевернулась.



На место были мобилизованы патрульная полиция и бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и пассажир получили средней степени повреждения. Бригадой скорой помощи они доставлены в Руставскую больницу.















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