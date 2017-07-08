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На автомагистрали Тбилиси - Красный мост перевернулась машина
08.07.2017 15:26
На автомагистрали Тбилиси-Рустави-Красный мост произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля марки «Жигули» не смог совладать с управлением, машина съехала с проезжей части и перевернулась.
На место были мобилизованы патрульная полиция и бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и пассажир получили средней степени повреждения. Бригадой скорой помощи они доставлены в Руставскую больницу.
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