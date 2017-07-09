Град повредил однолетние культуры и часть виноградников в Восточной Грузии

09.07.2017 13:56 В Лагодехи град повредил однолетние культуры и часть виноградников. Как сообщает первый заместитель главы управы Лагодехского муниципалитета Георгий Бокерия, град выпал в нескольких селах и городе Лагодехи.



«Град шел в городе Лагодехи и близлежащих селах – Мацими, Нинигори, Баисубани, Апени и Гиоргети. Град был не сильным и продолжался 2 минуты. На данном этапе группа на месте изучает ущерб. Точная информация у нас будет через несколько дней. По первым данным, повреждены однолетние культуры и частично виноградники, но на данном этапе говорить о размере ущерба мне сложно», - заявил Бокерия.















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