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Град повредил однолетние культуры и часть виноградников в Восточной Грузии


09.07.2017   13:56
В Лагодехи град повредил однолетние культуры и часть виноградников. Как сообщает первый заместитель главы управы Лагодехского муниципалитета Георгий Бокерия, град выпал в нескольких селах и городе Лагодехи.

«Град шел в городе Лагодехи и близлежащих селах – Мацими, Нинигори, Баисубани, Апени и Гиоргети. Град был не сильным и продолжался 2 минуты. На данном этапе группа на месте изучает ущерб. Точная информация у нас будет через несколько дней. По первым данным, повреждены однолетние культуры и частично виноградники, но на данном этапе говорить о размере ущерба мне сложно», - заявил Бокерия.






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