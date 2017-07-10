В Поти пожар - горит торговый центр

10.07.2017 11:21 Пожарно-спасательные службы пытаются локализовать пожар в торговом центре на прилегающей к рынку территории в Поти. По имеющейся информации, огонь охватил до 70 магазинов, находящихся на территории.



На месте мобилизованы 4 пожарно-спасательные группы, однако справиться им не удается. Вызвана подмога из ближайших городов.



Причина возгорания пока неизвестна.



Пожары, произошедшие при власти Иванишвили, в 2012-2017 годах - сгоревшие торговые центры и рынки



1. Рынок "Лило" - сгорел 17 ноября 2012 года

2. Торговый центр "Саба"- сгорел 26 февраля 2013 года

3. "Европарк" – сгорел 17 июля 2013 года

4. Рынок Сенаки – сгорел 25 августа 2014 года

5. "Цыганский рынок" – сгорел 16 сентября 2014 года

6. Рынок "Хопа" – сгорел 7 декабря 2014 года

7. Рынок "Элиава"- сгорел 27 декабря 2014 года

8. Рынок "Исани" – сгорел 21 января 2015 года

9. Рынок "Элиава"- частично сгорел 4 августа 2015 года

10. "Черный" рынок - сгорел 2 августа 2016 года

11. "Детский мир"- сгорел 29 января 2017 года

12. Рынок "Элиава"- сгорел торговый центр 2 июля 2017 года.















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