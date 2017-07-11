Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии обокрали российских спортсменов


11.07.2017   14:28
В Грузии, на черноморском курорте Уреки ограбили группу российских спортсменов, проходящих там сборы по физической подготовке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2",

По словам пострадавших, еще несколько дней назад поздно ночью, когда они спали, неизвестные проникли в их комнаты и забрали деньги, личные вещи и паспорта.

Спортсмены сразу же обратились в полицию, однако до сих пор не удалось найти ни воров, ни украденные вещи, ни деньги, ни документацию, и чтобы вернуться домой им пришлось сделать временные паспорта.

"До сих пор мы молчали, не хотели, чтобы об этом факте узнали в Грузии, тем более в России, и все эти дни вместе с полицией надеялись, что дело вскоре будет раскрыто, но, к сожалению, тщетно", - сказал телеканалу один из пострадавших - каратист Марсель Мансуров.

В МВД Грузии, подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 УК Грузии (воровство) и ведется следствие.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кутаисский аэропорт может стать логистическим центром для крупных перевозок
The Guardian назвал лучшие грузинские вина
Ryanair отменил выход на украинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
Абашидзе и Карасин обсудили вопросы реализации Соглашения по ВТО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченские журналисты обвинили Елену Милашину в "псевдоразоблачительской активности"
В Чечне местные власти требуют от разведенных супругов снова сойтись
Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна