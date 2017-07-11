В Грузии обокрали российских спортсменов

11.07.2017 14:28 В Грузии, на черноморском курорте Уреки ограбили группу российских спортсменов, проходящих там сборы по физической подготовке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2",



По словам пострадавших, еще несколько дней назад поздно ночью, когда они спали, неизвестные проникли в их комнаты и забрали деньги, личные вещи и паспорта.



Спортсмены сразу же обратились в полицию, однако до сих пор не удалось найти ни воров, ни украденные вещи, ни деньги, ни документацию, и чтобы вернуться домой им пришлось сделать временные паспорта.



"До сих пор мы молчали, не хотели, чтобы об этом факте узнали в Грузии, тем более в России, и все эти дни вместе с полицией надеялись, что дело вскоре будет раскрыто, но, к сожалению, тщетно", - сказал телеканалу один из пострадавших - каратист Марсель Мансуров.



В МВД Грузии, подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 УК Грузии (воровство) и ведется следствие.















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