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Трое рабочих пострадали в результате пожара в гостинице «Шератон Метехи Палас»


12.07.2017   13:48
В результате пожара в подвале гостиницы «Шератон Метехи Палас» пострадало три рабочих.

Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД, загорелась система теплоизоляции. На месте работали 4 пожарно-спасательных бригады, которые в результате своевременного реагирования смогли ликвидировать пожар.

По имеющейся информации, возгорание системы теплоизоляции привело к задымлению, а 3 рабочих пострадали от вдыхания возникшего дыма. Они доставлены в больницу. Ожогов у них не обнаружено.

В «Шератон Метехи Палас» ведутся ремонтные работы. Как заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар не вышел за пределы площади в 1 кв. м.






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