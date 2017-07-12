Трое рабочих пострадали в результате пожара в гостинице «Шератон Метехи Палас»

12.07.2017 13:48 В результате пожара в подвале гостиницы «Шератон Метехи Палас» пострадало три рабочих.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД, загорелась система теплоизоляции. На месте работали 4 пожарно-спасательных бригады, которые в результате своевременного реагирования смогли ликвидировать пожар.



По имеющейся информации, возгорание системы теплоизоляции привело к задымлению, а 3 рабочих пострадали от вдыхания возникшего дыма. Они доставлены в больницу. Ожогов у них не обнаружено.



В «Шератон Метехи Палас» ведутся ремонтные работы. Как заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар не вышел за пределы площади в 1 кв. м.















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