|
Трое рабочих пострадали в результате пожара в гостинице «Шератон Метехи Палас»
12.07.2017 13:48
В результате пожара в подвале гостиницы «Шератон Метехи Палас» пострадало три рабочих.
Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД, загорелась система теплоизоляции. На месте работали 4 пожарно-спасательных бригады, которые в результате своевременного реагирования смогли ликвидировать пожар.
По имеющейся информации, возгорание системы теплоизоляции привело к задымлению, а 3 рабочих пострадали от вдыхания возникшего дыма. Они доставлены в больницу. Ожогов у них не обнаружено.
В «Шератон Метехи Палас» ведутся ремонтные работы. Как заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар не вышел за пределы площади в 1 кв. м.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна