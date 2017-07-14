Мужчина с ребенком утонули в алазанском оросительном канале

14.07.2017 13:13 В алазанском оросительном канале в Гурджаани утонули отец и ребенок. Как сообщают в МВД, это случилось вчера вечером.



Следствие в связи с произошедшим начато по ст.115-й УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.



Отцу было 57 лет, его ребенку – 6. Тело ребенка найдено, останки мужчины ищут до сих пор.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

