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Мужчина с ребенком утонули в алазанском оросительном канале
14.07.2017 13:13
В алазанском оросительном канале в Гурджаани утонули отец и ребенок. Как сообщают в МВД, это случилось вчера вечером.
Следствие в связи с произошедшим начато по ст.115-й УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
Отцу было 57 лет, его ребенку – 6. Тело ребенка найдено, останки мужчины ищут до сих пор.
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