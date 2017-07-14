Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мужчина с ребенком утонули в алазанском оросительном канале


14.07.2017   13:13
В алазанском оросительном канале в Гурджаани утонули отец и ребенок. Как сообщают в МВД, это случилось вчера вечером.

Следствие в связи с произошедшим начато по ст.115-й УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

Отцу было 57 лет, его ребенку – 6. Тело ребенка найдено, останки мужчины ищут до сих пор.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми
Грузия не сможет стать полностью энергонезависимой - депутат
Китайская «Хуалинг» строит в Грузии завод по производству ферросплавов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
НАТО обеспокоено перемещением оккупационной линии в Цхинвальском регионе
Кадыров: против Чечни ведется информационная война
Кобахидзе: Грузия станет членом европейской семьи
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна