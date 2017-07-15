В Кутаиси погиб четырехлетний ребенок, выпавший с 5-го этажа жилого корпуса

15.07.2017 22:28 В Кутаиси погиб четырехлетний ребенок, выпавший с 5-го этажа жилого корпуса. Инцидент произошел вчера.



«Мать была дома с тремя малолетними детьми. Насколько мы знаем, 4-летний ребенок подошел к окну и упал, когда она кормила младшего. Вызвали бригаду скорой помощи, она быстро приехала, но спасти ребенка не удалось», - сообщают соседи.

















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