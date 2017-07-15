На автомагистрали Тбилиси – Рустави перевернулась машина

15.07.2017 22:29 На автомагистрали Тбилиси – Рустави перевернулась машина. По имеющейся информации, на трассе столкнулись два автомобиля, в результате один из них перевернулся. Пострадал один человек. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.





Как сообщают в МВД, дело возбуждено по статье 276-й УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью).















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