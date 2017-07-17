В Тбилиси горит центральный колхозный рынок

17.07.2017 15:53 На центральном колхозном рынке Тбилиси, известном как "Дезертирка", возник пожар. На месте мобилизованы четыре спасательные и восемь пожарных бригад.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на территории рынка горят склады.



Причина возгорания пока не известна.



Пожары, произошедшие при власти Иванишвили, в 2012-2017 годах - сгоревшие торговые центры и рынки



1. Рынок "Лило" - сгорел 17 ноября 2012 года

2. Торговый центр "Саба"- сгорел 26 февраля 2013 года

3. "Европарк" – сгорел 17 июля 2013 года

4. Рынок Сенаки – сгорел 25 августа 2014 года

5. "Цыганский рынок" – сгорел 16 сентября 2014 года

6. Рынок "Хопа" – сгорел 7 декабря 2014 года

7. Рынок "Элиава"- сгорел 27 декабря 2014 года

8. Рынок "Исани" – сгорел 21 января 2015 года

9. Рынок "Элиава"- частично сгорел 4 августа 2015 года

10. "Черный" рынок - сгорел 2 августа 2016 года

11. "Детский мир"- сгорел 29 января 2017 года

12. Рынок "Элиава"- сгорел торговый центр 2 июля 2017 года.

13. Торговый центр на территории рынка в Поти - 10 июля 2017 года.















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