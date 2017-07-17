Пожар на «Дезертирском рынке» в Тбилиси локализован

17.07.2017 16:57 Пожар на «Дезертирском рынке» в центре Тбилиси локализован и практически ликвидирован.



По данным Общественного телевидения Грузии, на месте с момента возгорания работали четыре спасательные и восемь пожарных бригад — всего около 50 специалистов.



По данным спасателей-пожарных, нет опасности повторного распространения огня.



Как передает телекомпания «Рустави-2», возгорание возникло на складе на территории бывшего так называемого «Китайского рынка» в районе Вокзальной площади. Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров. На складе, который принадлежит шести владельцам, хранились пластмассовые изделия и продукты.



К этому времени основные очаги возгорания потушены. Причины пожара пока не известны, как и величина нанесенного ущерба.



Пожар на одном из самых крупных продуктовых и вещевых рынков в центре грузинской столицы возник сегодня днем.















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