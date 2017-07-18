В Гори ограбили офис Народного Защитника

18.07.2017 18:41 Злоумышленники украли компьютер из регионального офиса аппарата Народного защитника Грузии в городе Гори, где хранились электронные версии заявлений от населения, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.



Инцидент произошел утром во вторник. Сотрудники регионального представительства омбудсмена обнаружили, что дверь офиса взломана, а техники нет на месте.



"Следует отметить, что отношения между представителем Народного защитника и заявителем, естественно, подразумевают конфиденциальность. Соответственно, обнародование каким-либо способом находящейся в компьютере информации может существенно нарушить интересы заявителей с точки зрения нарушения прав человека в таком сенситивном регионе, как Квемо Картли", — сказано в сообщении.



Квемо Картли граничит с неподконтрольным властям Грузии Цхинвальским регионом (Южной Осетией).



Там же отмечено, что с утра к делу подключились разные структуры МВД Грузии. В аппарате омбудсмена надеются, что следствие пройдет объективно, эффективно и быстро.















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