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На побережье Черного моря вновь выбросились дельфины


18.07.2017   20:35
Сегодня на грузинском побережье Черного моря зафиксированы еще несколько случаев выброса млекопитающих (дельфинов) - сказано в информации департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства охраны окружающей среды.

Ведомство по-прежнему считает, что это может быть обусловлено вирусной инфекцией дельфинов, распространенной на Черном море.

Специалисты департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства охраны окружающей среды призывают население, проявить осторожность, и не касается выброшенных на берег млекопитающих.

В 2017 году на участке Ганмухури-Сарпи было зафиксировано около 70 фактов выброса морских млекопитающих на берег. В 2011 году выбросились 111 дельфинов, в 2012- 173, а в 2016- 77. Следует отметить, что в текущем году на береговой линии Украины зафиксировано 190 случаев выброса дельфинов на берег.

Национальное агентство охраны окружающей среды активно работает с международными лабораториями, чтобы детально изучить причины, вызывающие смертность дельфинов. Если будет зафиксирован случай выброса дельфинов на береговой линии, население должно связаться с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов на горячую линию:153.






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