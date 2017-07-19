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В реке Ингури утонул 16 летний подросток
19.07.2017 19:14
Cегодня в селе Орсантия в реке Ингури утонул 16 летний Леван Кванциани.
Подросток вместе с друзьями и дядей ходил на рыбалку, на Ингури. По их словам, погибший не умел плавать.
Факт гибели подростка подтвердили в Агентстве управления чрезвычайных ситуаций.
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