В реке Ингури утонул 16 летний подросток

19.07.2017 19:14 Cегодня в селе Орсантия в реке Ингури утонул 16 летний Леван Кванциани.



Подросток вместе с друзьями и дядей ходил на рыбалку, на Ингури. По их словам, погибший не умел плавать.



Факт гибели подростка подтвердили в Агентстве управления чрезвычайных ситуаций.

















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