Министерство здравоохранения изучает причины смерти двухлетней девочки в Имеретии

19.07.2017 20:35 Агентство государственного регулирования медицинской деятельности изучает причины смерти ребенка в клинике города Терджола в регионе Имерети. Об этом журналистам сегодня сообщил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.



Двухлетняя девочка Анна Капанадзе накануне скончалась в клинике «Терджоламеди», которая открылась месяц назад. Ребенок так и не отошел после наркоза, сделанного на время операции.



Как сообщают родственники погибшего ребенка, Анна в воскресенье упала с кровати и сломала ключицу. Операцию ей провели только во вторник поздно вечером. Члены семьи обвиняют в произошедшем анестезиолога. В свою очередь, директор клиник «Терджоламеди» исключает фактор неопытности анестезиолога.



Сегодня специалисты агентства находятся в клинике и пытаются выяснить, виновны ли врачи в смерти ребенка. Параллельно проводится экспертиза тела погибшей.



«Делать выводы действительно рано, мы должны дождаться детального изучения, которое, я верю, будет очень скоро. Что касается того, какие меры будут приняты, об этом сложно говорить заранее. В компетенции министерства здравоохранения самая простая санкция — предупреждение, а самая тяжелая – лишение лицензии», — сказал Сергеенко.



Вопрос уголовной ответственности врачей может встать только после установления их вины, отметил министр.















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