За последние два дня грузинские спасатели спасли на Черном море 14 человек

21.07.2017 12:42 По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, за последние два дня спасатели спасли на Черном море 14 человек. Информацию об этом распространил 1tv.ge



Недавно распространилась информация о поисковой работе в Гонио18 летнего парня. По существующей информации, спасатели спасли двух молодых людей, а один исчез в море.



По заявлению Агентства управления чрезвычайных ситуаций, на море пятибалльный шторм, а на берегу с утра подняты красные флажки.



135 спасателей заботятся о безопасности отдыхающих, предупреждают их словестно, и советуют воздержаться от купания в море.















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