Огбаидзе стал форвардом "Магдебурга" (бундеслига U-17 ), его игрой заинтересовались именитые клубы ФРГ и Голландии

22.07.2017 23:01 15-летний форвард юношеской сборной Грузии (U-17 ) Шако Огбаидзе, в последние два сезона успешно игравший за берлинское "Динамо" и сборную Берлина в соответствующих возрастных категориях, cтал игроком фк "Магдебург"U-17, играющей в бундеслиге U-17. Об этом я узнал еще до приезда в Германию, в Лейпциг, где с 19 по 26 июля проходит чемпионат мира по фехтованию с участием сборной Грузии. Находясь в ФРГ, с нетерпением ждал момент для того, чтобы лично пообщаться с Шако Обгаидзе, игроками и тренерами "Магдебурга". Такая возможность предоставилась 22 июля, когда в Бернбурге (примерно 70 км от Лейпцига) состоялся спарринг матч "Магдебурга" с "Halesche FC" .



Интерес к игре Шако Огбаидзе продиктован тем, что германская спортивная пресса достаточно активно освещает его успешную игру,ему прочат хорошее футбольное будущее, а в ФРГ мои коллеги и скауты называют его "форвардом-машиной". Сейчас трудно сказать, насколько он оправдает эти надежды, но фактом является то, что в последние два года он привлек внимание нескольких клубов Германии.После консультаций с родителями (отец Георгий Огбаидзе и мать Манана Гедеванишвили с осени 2011 года живут в Берлине) и проживающим в Тбилиси дедом Шалвой Обгаидзе юный Шако принял предложение "Магдебурга" и подписал двухлетний контракт с этим клубом. С июля текущего года он является игроком "Магдебурга". 22 июля в вышеназванном матче Шако показал блестящую игру и заслужил аплодисменты зрителей и хвалу тренера и одноклубников. Он создал несколько острых голевых моментов, давал отличные пасы товарищам, выводил их на ударные позиции, сам нередко беспокоил голкипера и защитников соперника. На 22-ой минуте его грубо сбили около штрафной, сам Шако изумительно красивым и обводящим через стенку ударом отправил мяч в сетку ворот соперника. Затем он и его одноклубники могли еще два-три раза поразить ворота соперника, но тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Магдебурга".



Во втором тайме главный тренер "Магдебурга" -17 Ларс Фукс дал отдохнуть Шако и еще нескольким ведущим игрокам команды, введя в игру сидящих на скамейке запасных футболистов. И это понятно-тренер хотел увидеть в деле всех игроков. В конце матче в отсутствие Огбаидзе и нескольких других ведущих игроков "Магдебурга" соперник перехватил инициативу и сумел забить два мяча, выиграв эту спарринг-встречу со счетом 2:1. Хотя в таких матчах счет не имеет решающего значения, так как главное -наиграть состав перед чемпионатом.



После игры Ларс Фукс в беседе с автором этих строк сказал, что он доволен игрой Огбаидзе. "Шако является сильным молодым футболистом. Мы надеемся на то, что Шако усилит игру "Магдебурга" в юношеской бундеслиге и поможет нашей команде",-сказал Фукс.



Сам Шако сказал, что его адаптация в новой команде "прошла быстро и без проблем". "Я постараюсь оправдать ожидания "Магдебурга" и усилить игру команды",-отметил он.



Шако передал "привет и самые наилучшие пожелания своим друзьям в Грузии, особенно тем футболистам,вместе с которыми несколько месяцев назад тренировался и играл в составе юношеской сборной Грузии". Шако родился в Тбилиси, где и начал играть в футбол, с осени 2011 года вместе с родителями живет в ФРГ.



Как стало известно автору этих строк из достоверных источников в Германии, его игрой заинтересовались представители самых титулованных клубов ФРГ и Голландии, а также тренеры юношеской сборной Германии. Пока трудно сказать, в каком титульном клубе может оказаться в ближайшие годы Шако Огбаидзе. Что касается юношеской сборной, то Шако твердо решил, что будет играть за сборную Грузии. Если он сможет избежать "звездной болезни", которая не дала развиться многим талантливым игрокам, то есть все основания надеться на то, что он станет высококлассным форвардом, который сможет принести пользу как клубу, так и сборной Грузии.



Тенгиз Пачкория



Бернбург, Германия















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