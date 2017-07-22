В Трусовском ущелье погиб израильский турист

22.07.2017 23:23 В Трусовском ущелье погиб израильский турист. Случай произошел 20 июля. По имеющейся информации, турист стоял на газовой трубе и фотографировался. Как рассказали очевидцы, в этот момент он склонился в сторону ущелья, поскользнулся и упал в реку. После многочасовых поисков спасатели нашли тело туриста в 3 км от места падения.



Как сообщили в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, в поисковых работах участвовало 15 спасатели из Мцхета-Мтианети. Тело погибшего туриста спасатели обнаружили 21 июля, в 8 часов утра.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 116, что подразумевает причинение смерти по неосторожности.

















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