В Исландии ищут упавшего в водопад грузина

22.07.2017 23:42 Спасатели и береговая охрана Исландии ищут 22-летнего гражданина Грузии Нику Бегадзе, упавшего в водопад Гюдльфосс на юге страны, сообщает пресс-служба полиции города Сельфосс.



Бегадзе с конца 2016 года жил в городке Рейкьянесбайр и имел статус лица, ищущего убежища в Исландии. Юноша упал в водопад 19 июля. В этот же день началась поисковая операция, в которой был задействован вертолет береговой охраны. Сейчас поиски ведутся не так активно, поскольку спасатели потеряли надежду найти Бегадзе живым.



В полиции отмечают, что им не известны детали случившегося, однако дело расследуется как несчастный случай.



Автомобиль молодого человека был обнаружен недалеко от водопада. Идентифицировать Бегадзе удалось по записям с камер видео наблюдения.



Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау. Его высота до места падения воды в долине составляет порядка 70 метров. Сам Гюдльфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повернутых друг к другу.



В сообщении отмечается, что условия поиска являются крайне проблематичными. В реке Хвитау есть много подводных «карманов», а в ее каньоне — глубоких и узких расщелин скал, куда невозможно добраться. Спасатели не исключают, что может пройти несколько месяцев или даже лет, прежде чем им удастся найти останки пропавшего либо его следы.















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