Поиски упавшего в водопад в Исландии грузина продолжаются

23.07.2017 19:19 В Исландии продолжаются поиски 22-летнего гражданина Грузии Ники Бегадзе, который упал в водопад Гюдльфосс на юге страны.



По словам чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Дании и Исландии Гиги Гигиадзе, в поисковой операции вместе со спасателями принимают участие друзья Ники и его соотечественники, узнавшие о пропаже юноши.



«Согласно нашей информации, поисково-спасательные работы продолжались в течении всего дня. В них была включена спасательно-поисковая служба Исландии, а также друзья пропавшего, грузинский круг, который сейчас находится в Исландии. К сожалению, условия были очень сложные, ввиду того, что река глубокая и быстрая, соответственно, это осложняло проведение поисковых работ», — сказал Гигиадзе в эфире телеканала «Имеди».



Бегадзе с конца 2016 года жил в городке Рейкьянесбайр и имел статус лица, ищущего убежища в Исландии. Юноша упал в водопад 19 июля. В этот же день началась поисковая операция, в которой был задействован вертолет береговой охраны. Сейчас поиски ведутся не так активно, поскольку спасатели потеряли надежду найти Бегадзе живым.



В полиции отмечают, что им не известны детали случившегося, однако дело расследуется как несчастный случай.



Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау. Его высота до места падения воды в долине составляет порядка 70 метров. Сам Гюдльфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повернутых друг к другу.



Ежедневно Гюдльфосс посещают сотни туристов, там обустроена соответствующая инфраструктура: смотровые площадки, лестницы, предупредительные знаки и ограждения. Именно поэтому официальная версия о несчастном случае была поставлена под сомнение сразу несколькими СМИ.















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