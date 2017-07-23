Грузинских нелегалов нашли в контейнере в порту Монреаля

23.07.2017 21:18 Четверо нелегальных мигрантов были обнаружены в одном из контейнеров в порту Монреаля. Как сообщают местные СМИ все четверо «перебежчиков» являются выходцами из Грузии. Во время путешествия они пострадали от обезвоживания и были доставлены в больницу. В момент обнаружения они находились в полубессознательном состоянии. В данный момент их жизнь находится вне опасности. Известно, что мужчинам от 30 до 35 лет.



Контейнер в котором они были найдены переправлялся на судне OOCL Montreal, прибывшем в порт после остановок в Гамбурге (Германия) и Антверпене (Бельгия). Из Германии судно вышло около трех недель назад.



Как сообщил канадский представитель Orient Overseas Container Line (OOCL) в Торонто, компания ведет внутреннее расследование в сотрудничестве с Агентством пограничных служб Канады. Дело также изучает Королевская конная полиция Канады, сообщает Reuters.



Правоохранительные органы рассматривают случай обнаружения людей в грузовом контейнере, как организацию незаконного въезда на территорию государства.















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