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Грузинских нелегалов нашли в контейнере в порту Монреаля
23.07.2017 21:18
Четверо нелегальных мигрантов были обнаружены в одном из контейнеров в порту Монреаля. Как сообщают местные СМИ все четверо «перебежчиков» являются выходцами из Грузии. Во время путешествия они пострадали от обезвоживания и были доставлены в больницу. В момент обнаружения они находились в полубессознательном состоянии. В данный момент их жизнь находится вне опасности. Известно, что мужчинам от 30 до 35 лет.
Контейнер в котором они были найдены переправлялся на судне OOCL Montreal, прибывшем в порт после остановок в Гамбурге (Германия) и Антверпене (Бельгия). Из Германии судно вышло около трех недель назад.
Как сообщил канадский представитель Orient Overseas Container Line (OOCL) в Торонто, компания ведет внутреннее расследование в сотрудничестве с Агентством пограничных служб Канады. Дело также изучает Королевская конная полиция Канады, сообщает Reuters.
Правоохранительные органы рассматривают случай обнаружения людей в грузовом контейнере, как организацию незаконного въезда на территорию государства.
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