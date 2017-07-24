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В Дагестане похитили министра строительства


24.07.2017   14:15
Следственный комитет задержал похитителей министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Об этом сказано на сайте ведомства.

Похищение произошло 20 июля. За освобождение министра мужчины потребовали выкуп, их задержали на следующий день во время получения части требуемой суммы – 30 млн рублей. Министра освободили.

Мужчины подозреваются в похищении человека (часть 3 статьи 126 УК РФ), вымогательстве (часть 3 статьи 163) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).






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