В ближайшие дни температура воздуха в Западной Грузии может достичь 42 градусов

26.07.2017 12:25 В ближайшие дни в Грузии ожидается повышение температуры воздуха.



Как сообщают в Национальном агентстве окружающей среды, 27-29 июля максимальная температура воздуха в Западной Грузии будет 27-28 градусов по Цельсию, а в Восточной Грузии – 28-29 градусов.





По их же информации, в низинах Западной Грузии температура воздуха может достичь 42 градусов, в горах и низинах Восточной Грузии ожидается +35, +40 градусов.















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