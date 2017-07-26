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В ближайшие дни температура воздуха в Западной Грузии может достичь 42 градусов


26.07.2017   12:25
В ближайшие дни в Грузии ожидается повышение температуры воздуха.

Как сообщают в Национальном агентстве окружающей среды, 27-29 июля максимальная температура воздуха в Западной Грузии будет 27-28 градусов по Цельсию, а в Восточной Грузии – 28-29 градусов.


По их же информации, в низинах Западной Грузии температура воздуха может достичь 42 градусов, в горах и низинах Восточной Грузии ожидается +35, +40 градусов.






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